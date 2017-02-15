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Sınıra yeni kapılar geliyor!

Sınıra yeni kapılar geliyor!.17765
  • Giriş : 15.02.2017 / 21:47:00

Türkiye ve İran arasında yeni sınır kapıları açılmasını ön gören kanun TBMM'de kabul edildi

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Türkiye-İran sınırında yeni kapılar açılacak. Mevcut olarak bulunan 3 sınır kapısına ek olarak 2 sınır kapısı daha açılmasına ilişkin düzenlenen kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanun tasarısına göre, uluslararası yolcu, eşya ve araç trafiğinde kullanılacak güzergah sayısını arttırmak amacıyla, Dilucu-Maku Kara Hudut Kapısı ve Kapıköy-Razi Kara Hudut Kapısı faaliyete geçirilecek.

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