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Sınırda 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı

Sınırda 6,2 büyüklüğünde deprem yaşandı.18079
  • Giriş : 09.05.2018 / 14:15:00

Afganistan-Tacikistan sınırında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afganistan-Tacikistan sınırında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremden 8 ülke etkilendi. Konuya ilişkin Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi'nden açıklama geldi.

Yerin 111 metre altında gerçekleşen sarsıntının hissedildiği ülkeler arasında Pakistan, Hindistan, Çin, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan da var.

Reuters haber ajansı, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki binaların sallandığını bildiriyor. Aynı şekilde Pakistan'da da birçok şehirde sarsıntı hissedildi.

TRT

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