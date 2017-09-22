Sınırda alarm! Mevziler hazır
Kuzey Irak'ta yapılması beklenen bağımsızlık referandumu ile ilgili tepkisini her fırsatta dile getiren Ankara, Barzani'ye net mesajlar vermeye devam ediyor. Habur Sınır Kapısı'nda tatbikat yapıldı.
Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı’na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkının karşısındaki tatbikat alanı dün de genişletildi.
Tatbikata katılan büyük bölümü tank olmak üzere geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, tank çekicileri, ilk yardım araçlarından oluşan araçlar ile çok sayıda askerin katıldığı tatbikatta, iş makineleriyle kazılan mevzilere kırmızı şerit çekildi.
Tankların sürekli manevra yaptığı alanda iş makineleriyle kazılan mevzilere yerleştirilen zırhlı araçlarda askerler nöbet tutuyor. Çok sayıda askerin görev aldığı tatbikatta, büyük bölümü tank olmak üzere çok sayıda askeri araç da katılıyor.
Bölgede iş makinelerinin kazdığı mevziler artırıldı, derinleştirilen mevzilere bazı zırhlı askeri araçlar yerleştirildi. Tatbikata katılan askerlerin zaman zaman biraraya gelerek görüştüğü görüldü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı belirtilmişti.Açıklamada, tatbikatlaeş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesindeki operasyonların da sürdürüldüğü kaydedilmişti.
KUZEY Irak’ta 25 Eylül’de yapılması planlanan referandum öncesi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş dün, Meclis’in yarın, Irak ve Suriye tezkeresini görüşme gündemiyle olağanüstü toplanacağını açıkladı.
AK Parti yönetimi, olağanüstü toplantı çağrısını bugün sabah Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a iletecek. Yarın saat 16.00’da toplanacak Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek tezkerenin süresi uzatılacak. Normalde süresi 30 Ekim’de dolan tezkerenin görüşmesinin öne çekilmesi, referandum ısrarını sürdüren Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Barzani’ye yönelik en net mesaj olarak yorumlandı.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tezkereyi desteklediklerini, tam kadro Genel Kurul’da yer alacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’den döner dönmez bugün önce Milli Güvenlik Kurulu’nu, hemen ardından Bakanlar Kurulu’nu toplayacak.
HÜRRİYET
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