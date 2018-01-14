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Sınırda büyük hareketlilik

Sınırda büyük hareketlilik.23204
  • Giriş : 14.01.2018 / 18:48:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Afrin operasyonu" mesajından sonra sınırda büyük hareketlilik başladı.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haftasonu gündemine damga vuran Afrin açıklamasının ardından sınırda hareketlilik iyice arttı.

Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birliklerinin Afrin'deki PYD/PKK'ya ait birçok mevziyi vurmasıyla sınırda askeri hareketlilik de arttı. Kırıkhan ilçesi Sucu Mahallesi'nde bulunan sınırın sıfır noktasındaki Sucu Karakolu'nde görevli askerler 24 saat sınırda devriye gezerek Afrin bölgesinden yapılacak olası saldırılara karşı tedbir alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AFRİN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Ne dedim; ’Bir gece ansızın gelebiliriz.’ Bizi izlesinler. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Önümüzdeki günlerde inşallah Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı, terörden arındırma operasyonunu Afrin’le devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmalarıdır. Afrin operasyonu sırasında bu güçlerin terör örgütü ile aynı safta görünme gibi bir yanlışa mahal vermeyeceklerini ümit ediyorum" dedi.

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