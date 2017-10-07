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Sınırda hareketlilik!

Sınırda hareketlilik!.27340
  • Giriş : 07.10.2017 / 11:03:00

Türkiye'nin sınır ötesi operasyon için hazırlıklar tamamlandı.

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Türkiye'nin sınır ötesi operasyon için hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Dün gece Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Oğulpınar mevkisine yaklaşık 20 araçlık tank sevkiyatı ve 4 araçlık askeri iş makinası gerçekleştirildi.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırdaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

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