Sınırda hareketlilik!
Türkiye'nin sınır ötesi operasyon için hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Dün gece Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Oğulpınar mevkisine yaklaşık 20 araçlık tank sevkiyatı ve 4 araçlık askeri iş makinası gerçekleştirildi.
Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırdaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
HABERTURK
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