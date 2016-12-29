Sinop'ta otobüs kazası: 5 kişi öldü
Korkunç olay. Sinop'ta bir yolcu otobüsü uçurumdan uçtu. Ölü ve yaralıların olduğu olayda ekipler kar ve tipi nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekti.
Kazanın Sinop'un Saraydüzü ile Çorum'un Kargı ilçeleri arasında meydana geldiği bildiriliyor. Ulaşan son bilgilere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
Sinop’a giden plaka ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşımın güçlükle sağlandığı ifade edildi.
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