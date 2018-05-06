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Sir Alex Ferguson yoğun bakıma alındı!

Sir Alex Ferguson yoğun bakıma alındı!.10863
  • Giriş : 06.05.2018 / 09:17:00

Manchester United'ın efsane menajeri Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı.

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Beşik Modelleri

Manchester United’ın efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson, İngiliz basınında ve Reuters’ta yer alan haberlere göre hastaneye kaldırıldı. 76 yaşındaki İskoç futbol adamının beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tutulduğu ifade edildi. Sky Sports ve Reuters’ın haberlerinin ardından Manchester United konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı. İskoç teknik adamın sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verdi.

Açıklamada, “Sir Alex Ferguson bugün beyin kanaması nedeniyle acilen ameliyata alındı. Ferguson’ın ameliyatı oldukça başarılı geçti ancak iyileşme sürecinde bir süre yoğun bakımda tutulması gerekiyor. Ferguson’ın ailesi bu konu hakkında hassasiyet talep etmekte” ifadelerine yer verildi.

Manchester United’da 27 sene görev yapan Sir Alex Ferguson, 13 Premier League şampiyonluğu, 1999’da ve 2008’de olmak üzere iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 5 FA Cup, 4 de Lig Kupası kazandı. Tüm zamanların en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Ferguson, 2013 yılında emeklilik kararı almıştı.

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