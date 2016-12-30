Şirikçi'den yeni yıl mesajı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Atıf Şirikçi, vatanına, milletine, bayrağına sevdalı sanayici ve işadamları olarak, 2017 yılında da yatırım yapmaya, yeni iş ve aş kapıları açmaya devam edeceklerini bildirdi.
Yayınladığı yeni yıl mesajında, ülkemiz ve tüm dünya için önemli gelişmelere sahne olan 2016 yılının artık geride kaldığını belirten Şirikçi, “Umutlarımızı ve heyecanımızı canlı tutarak, yeni bir yıla girmenin hep birlikte mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Herkesin yeni yıldan yeni beklentileri olduğunu dile getiren Şirikçi, “Yeni yılda, huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışmalıyız. Toplumun tüm kesimleri ile el ele verip, ülkemizin hem ekonomik hem de sosyal anlamda gelişmesi, kalkınması, dünyada söz sahibi bir güç haline gelebilmesi millet olarak en büyük hedefimiz olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Türkiye’yi daha mutlu yarınlara taşımak için bütün vatandaşların üzerine düşen fedakârlığı yerine getireceğine olan inancının tam olduğunu vurgulayan Şirikçi, şunları kaydetti:
“Vatanını, milletini, bayrağını seven sanayici ve işadamları olarak bizler, 2016 yılında yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya 2017 yılında da kararlılıkla devam edeceğiz. Bir yılı daha geride bırakırken, ülkemizde ve komşu ülkelerimizde yaşanan acıların sona ermesi en büyük temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini diler, milletimizin yeni yılını en içten duygularımla kutlarım.”
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