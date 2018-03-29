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Şirket sahibi gözaltına alındı

Şirket sahibi gözaltına alındı.27615
  • Giriş : 29.03.2018 / 11:12:00

Birlik Beraberlik Çiftliğine düzenlenen operasyonda şirket sahibi gözaltına alındı.

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Sepet Beşik

Çiftlik Bank skandalı sonrası bir bir dolandırıcılıkları ortaya çıkan şirketlere polis baskın yapamaya devam ediyor. Piramit satış yönetmi uygulayan Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim şirketine operasyon düzenlendi.

Şirketin sahibi Serkan Erden İstanbul’da, babası Enser Erden de Konya’da gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği ve çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi.

HÜRRİYET

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