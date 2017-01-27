Şırnak'ın Uludere İlçesi Belediyesi'ne kayyum
Cumhuriyet Başsavcılığının terörle mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturma sonucunda Uludere Belediye Başkanı Zeynep Üren dün gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Zeynep Üren, bugün itibariyle görevinden ayrıldı ve yerine kayyum olarak Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu atandı.
Uludere'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan DBP'li Belediye Başkanı Zeynep Üren tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğinde yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılmışlardı.
Akşam saatlerinde Uludere Kaymakamı Yakınoğlu, Belediye Başkanlığına kayyum olarak atandı.
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