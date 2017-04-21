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Şırnak'ta 2 askerimiz şehit oldu!

Şırnak'ta 2 askerimiz şehit oldu!.13866
  • Giriş : 21.04.2017 / 11:43:00

Şırnak'ın Uludere ilçesinde çıkan çatışmalarda 2 askerimiz şehit oldu.

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Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmalarda 2 askerimiz şehit olurken 2 asker yaralandı. Çatışmanın gerçekleştiği bölgeye takviye birlikler sevk edildi

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