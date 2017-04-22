Şırnak'ta çatışma: 1 asker şehit
Şırnak'ın Uludere ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerce güvenlik korucularınında desteğiyle başlatılan operasyonda 1 askerimiz ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Mardin ve ilçelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Elektronik sigara operasyonunda 6 gözaltı
Antalya'da düzenlenen elektronik sigara operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Ankara Valisi'nin Twitter'ı hacklendi
Ankara Valisi'nin Twitter hesabı bilgisayar korsonları tarafından hacklendi.