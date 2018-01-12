Şırnak'ta feci kaza: 9 kişi öldü, 28 yaralı var
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak uyrukluları taşıyan otobüs devrildi. Meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.
Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan yabancı plakalı otobüs, Silopi-Habur Karayolu'nun 20'nci kilometresinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, ikisi ağır 28 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralanan ve yakınlarını kaybedenleri güvenlik güçleri teselli etmeye çalıştı.
NTV
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