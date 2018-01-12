Facebook Twitter Rss

Şırnak'ta feci kaza: 9 kişi öldü, 28 yaralı var

Şırnak'ta feci kaza: 9 kişi öldü, 28 yaralı var.18939
  • Giriş : 12.01.2018 / 11:43:00

Şırnak'ın Silopi ilçesinde katliam gibi bir kaza meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak uyrukluları taşıyan otobüs devrildi. Meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Irak ve Türkiye arasında yolcu taşıyan yabancı plakalı otobüs, Silopi-Habur Karayolu'nun 20'nci kilometresinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, ikisi ağır 28 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan ve yakınlarını kaybedenleri güvenlik güçleri teselli etmeye çalıştı.

NTV

İbrahim Tatlıses'ten eski eşine evlilik teklifi

İzmir'de sızıntı! Liman kapatıldı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İzmir'de sızıntı! Liman kapatıldı!

İzmir'de sızıntı! Liman kapatıldı!

İzmir'in Urla ilçesinde denize mazot sızması sonucu liman kapatıldı.

Emniyetten 'Özel Harekat' açıklaması

Emniyetten 'Özel Harekat' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, özel harekat başkanlığı ile ilgili açıklama yaptı.

 

Ülkü Ocakları'ndan ittifak açıklaması

Ülkü Ocakları'ndan ittifak açıklaması

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP ile AK Parti ittifakı hakkında konuştu.

Hakkari Çukurca'da deprem! Açıklama geldi

Hakkari Çukurca'da deprem! Açıklama geldi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

Metrobüste gözaltıya inceleme!

Metrobüste gözaltıya inceleme!

Ömer Turan'ın metrobüs durağında gözaltına alınması ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı

Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan konusunda AİHM'ye çağrıda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya