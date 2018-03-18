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Şırnak'ta hain saldırı: Yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı: Yaralı askerler var.18218
  • Giriş : 18.03.2018 / 12:14:00

Şırnak'ın Silopi ilçesinde eli kanlı terör örgütü hain bir saldırı gerçekleştirdi.

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Sepet Beşik

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü üyeleri, Hisar Tank Taburuna düzenlenen roketatarlı bir saldırı gerçekleştirdi. Hain saldırıda 6 askerimiz yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 4’ü ambulanslarla Cizre İlçe Devlet Hastanesine, 2’si ise helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

TRT

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