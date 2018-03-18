Şırnak'ta hain saldırı: Yaralı askerler var
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü üyeleri, Hisar Tank Taburuna düzenlenen roketatarlı bir saldırı gerçekleştirdi. Hain saldırıda 6 askerimiz yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 4’ü ambulanslarla Cizre İlçe Devlet Hastanesine, 2’si ise helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
TRT
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