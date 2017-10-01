Facebook Twitter Rss

Şırnak'ta hain saldırı: 2 şehit

Şırnak'ta hain saldırı: 2 şehit.18040
  • Giriş : 01.10.2017 / 19:28:00
  • Güncelleme : 01.10.2017 / 19:28:13

Hain örgüt PKK mensubu teröristler Şırnak'ta uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Alçak terör örgütü PKK, bir hain saldırı daha gerçekleştirdi.

Şırnak'ta adı sık sık terör olaylarıyla gündeme gelen Cudi Dağı'na, Şırnak- Cizre Karayolu arasında duble yol için inşa edilen tünellerde saldırı meydana geldi.

Tünel inşaatının güvenliğini sağlayan askerlere bölücü terör örgütü PKK tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 1 yüzbaşı ve 1 korucu şehit oldu. 3 güvenlik korucusu da yaralandı. Bölgede saldırıyı düzenleyen PKK'lılar için operasyon başlatıldı.

Habertürk

Beşiktaş Vodafone Park'ta Trabzonspor'u ağırlıyor

Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması!

Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması!

Son günlerde tartışma konusu olan MTV zammı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş bir açıklama yaptı

Yumruk atan saldırgan yakalandı!

Yumruk atan saldırgan yakalandı!

Ataşehir'de yolda yürüyen bir kadına önce omuz ardından da yumruk atan şahıs yakalandı.

 

MEB'den yeni sistem çalışmaları

MEB'den yeni sistem çalışmaları

TEOG'un kaldırılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı yeni sistemin detaylarını belirliyor.

İstanbul dahil 13 ile sağanak uyarısı!

İstanbul dahil 13 ile sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 kent için sağanak yağış uyarısında bulundu.

 

Milli Takım kadrosu açıklandı!

Milli Takım kadrosu açıklandı!

Futbolseverlerin merakla beklediği Milli Takım kadrosu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı: 28'i öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı: 28'i öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, son 24 saat içerisinde düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya