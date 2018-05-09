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Şırnak'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 8 yaralı

Şırnak'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 8 yaralı.17085
  • Giriş : 09.05.2018 / 17:02:00

Şırnak'ın Beştüşşebap ilçesinde öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı.

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Şırnak'ın Beştüşşebap ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

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