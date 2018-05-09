Şırnak'ta öğrenci servisi kaza yaptı: 8 yaralı
Şırnak'ın Beştüşşebap ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
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