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Şırnak'ta patlama: 1 şehit, 2 yaralı

Şırnak'ta patlama: 1 şehit, 2 yaralı.10553
  • Giriş : 19.06.2018 / 09:48:00

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde el yapımı patlayıcı infilak etti.

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Sepet Beşik

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK'nın önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, 2 asker ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralı askerler olay yerinden helikopterle alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.

TRT

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