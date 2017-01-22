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Şırnak'ta patlama: 2 çocuk yaralandı

Şırnak'ta patlama: 2 çocuk yaralandı.20472
  • Giriş : 22.01.2017 / 17:02:00
  • Güncelleme : 22.01.2017 / 17:00:30

Terör örgütü PKK'nın hain tuzağını oyuncak zanneden çocuklar yaralandı.

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Terör örgütü PKK'nın tuzağına minikler düştü. Şırnak'ta 8 yaşındaki Emre ve 7 yaşındaki Vezir Barış kardeşler, sokakta oynarken buldukları terör örgütü PKK'nın önceden gizlediği patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Olay bugün saat 13.30’da merkez Dicle Mahallesi’nde meydana geldi. Emre ve Vezir Barış kardeşler yerde bir cisim bularak kurcalamaya başladı. Bölücü terör örgütü PKK’nın önceden yere döşeyip gizlediği sanılan patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Emre ve Vezir Barış kardeşler çağrılan ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kardeşlerden Vezir Barış’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, incelemede bulunduktan sonra soruşturma başlattı.

Şırnak Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada "İl merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu iki çocuk yaralanıp Şırnak Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınmıştır" denildi.

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