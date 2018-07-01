Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Karacadağ bölgesi kırsalında 1 Temmuz 2018 günü İHA ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 BTÖ mensubunun; bölgeye düzenlenen hava hücum harekâtı sonrasında silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
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