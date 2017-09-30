Şırnak'ta PKK'lılarla çatışma: 2 asker yaralı
Hain örgüt PKK'lı teröristler kalleşçe saldırmaya devam ediyor.
Şırnak'ta dün, 5 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ ele geçirildiği Best-Dereler bölgesinde bugün arazi arama- tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine, PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 2 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Yaralı askerler, çatışma bölgesinden helikopterle alınarak, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na getirildi. Burada hazır bekletilen ambulanslarla da yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.
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