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Şırnak'tan acı haber: 1 şehit

Şırnak'tan acı haber: 1 şehit.18617
  • Giriş : 21.04.2017 / 22:24:00

Türkiye, bugün akşam saatlerinde gelen acı haberle yıkıldı. Teröristlerle çatışmaya giren bir asker şehit oldu.

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Çatışmada 1 askerin şehit olduğu, birisinin ise yaralandığı ifade edildi.

Bestler-Dereler bölgesinde 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda 29 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti. Arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 1 asker yaralandı. Yaralı asker Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bestler Dereler bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon devam ediyor.

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