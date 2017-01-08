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Şırnak'tan acı haber: 2 şehit

Şırnak'tan acı haber: 2 şehit.13866
  • Giriş : 08.01.2017 / 08:15:00

Şırnak'ta çıkan çatışmalarda 2 askerimizin şehit olduğu açıklandı.

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Ülkenin dört bir yanında terör örgütlerinin güvenlik güçlerine yaptığı hain saldırılar devam ediyor. Bu kez acı haber Şırnak'tan geldi.

Şırnak'ta gerçekleştirilen Şehit. Er Bayram Kardaş Müşterek Operasyonu'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla güvenlik korucularıyla takviyeli 6 komando taburu, 2 Jandarma Özel Harekat Taburu ve 7 Motorlu Piyade Kolu’ndan toplam bin 567 personel 04, 07 Ocak 2017 tarihinde Gabar Dağı bölgesinde Şehit P. Er Bayram Kardaş Müşterek Operasyonu icra edilmiştir. Terör örgütü tarafından kritik önem atfedilen sarp arazi yapısına sahip olan bölgeye komanda birlikleri teröristlerin kaçışını engellemek ve baskın etkisi oluşturmak maksadıyla hava hücum harekatı ile indirilmiştir. Operasyona 5 Skorsky, 1Coguar, genel maksat helikopteri ve 2 atak taarruz helikopteri kullanılmış insanlı, insansız hava araçları ile istihbarat desteği sağlanmıştır” denildi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirtildiği açıklamada, “Önceden yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 personel şehit olmuş, 5 personel yaralanmıştır. Operasyonda yaklaşık 110 kilometrekarelik bir alan aranmış, bölgedeki terör örgütünce kullanılan mağara, sığınak ve meskun mahallerde çok sayıda çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı. 

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