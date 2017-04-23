Şırnak'tan kara haber geldi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü Şırnak'tan acı haber geldi. 23. Jandarma Tümen Komutalığına bağlu-ı birliklerle PKK'lı teröristler arasında Bestler Dereker bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.
Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.
Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan askerler, müdahaleye rağmen şehit düştü.
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