Facebook Twitter Rss

Şırnak'tan kara haber geldi

Şırnak'tan kara haber geldi.13866
  • Giriş : 23.04.2017 / 11:21:00
  • Güncelleme : 23.04.2017 / 11:20:27

PKK'lı teröristlerle girilen çatışmamada 2 askerimiz şehit oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü Şırnak'tan acı haber geldi. 23. Jandarma Tümen Komutalığına bağlu-ı birliklerle PKK'lı teröristler arasında Bestler Dereker bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu.

Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.

Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan askerler, müdahaleye rağmen şehit düştü.

Fenerbahçe'de 2 oyuncu derbide yok!

Fransa'dan Erdoğan'a alçak tehdit

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İşte Reina katliamını planlayan hain

İşte Reina katliamını planlayan hain

Reina katliamını planlayan Abdurrahman Özbeki'nin fotoğrafı ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu gazetecilere saldırdı!

Emre Belözoğlu gazetecilere saldırdı!

Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, gazetecilere saldırdı.

 

TSK'dan flaş operasyon açıklaması

TSK'dan flaş operasyon açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir hafta içinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Rusya'dan sert Türkiye açıklaması!

Rusya'dan sert Türkiye açıklaması!

Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç, Türkiye ile ilgili şoke eden bir açıklamada bulundu.

 

AK Partili başkana silahlı saldırı

AK Partili başkana silahlı saldırı

AK Partili Belediye Başkanı Erdal Sarı, silahlı saldırıya uğradı.

YSK Başkanı: Ben siyasi değilim

YSK Başkanı: Ben siyasi değilim

YSK Başkanı Sadi Güven'den CHP'ye tek cümlelik yanıt geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya