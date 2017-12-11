Şırnak'tan şehit haberi!
Şırnak Akçay'dan acı haber geldi. Terör örgütü PKK'lı militanlarca önceden yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker olay yerinde şehit oldu.
Edinilen bilgilere göre, Şırnak’ın Akçay bölgesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, 6. Motorlu Piyade Tugayı’na bağlı askerlerin sabah saatlerinde yol kontrolü yaptıkları sırada infilak ettirildi. Patlamada, bir asker yaralandı. Helikopterle götürüldüğü 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki hastanede tedavi altına alınan asker, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.
Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
MİLLİYET
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