Şırnak Vali Yardımcısı açığa alındı
Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül'ün Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında açığa alındığı öğrenildi.
Bakanlıktan gönderilen görevden uzaklaştırılma yazısı, Vali Yardımcısı Adem Ergül'e tebliğ edildi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
ABD'deki Türk heyetinden iyi haber
Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Türk heyetinden güzel haberler geldi.
Talat Bulut için karar verildi!
'Yasak Elma' dizisinde setinde yaşanan skandalla ilgili karar verildi.
'Türkiye Uzay Ajansı' için açıklama
'Türkiye Uzay Ajansı' için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan açıklama geldi.
İsrail, TRT muhabirini gözaltına aldı
İsrail, TRT Arapça kanalında muhabirlik yapan İbrahim Rantisi gözaltına aldı.