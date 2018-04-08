Şırnak Valisi: Cudi Dağı teröristlerden temizlendi
Aktaş, Silopi ilçesinde kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, güvenlik güçleri hava destekli gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde Cudi Dağı'nı PKK'lı teröristlerden temizlediğini açıkladı.
Söz konusu operasyonlarda jandarma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularının birlikte hareket ettiğini vurgulayan Aktaş, Cudi Dağı'nda Hz. Nuh'un gemisinin konduğuna inanılan Sefine bölgesine Temmuz ayında gideceklerini bildirdi. "Allah'ın izni ile Cudi Dağı bu hainlerden, teröristlerden temizlenecek." ifadesini kullanan Aktaş, şöyle konuştu: "Garipler Türbesi olarak bilinen o yeri de bu alçaklar sözde örgüt mezarlığı haline getirmişler. Askerimiz teröristleri bölgelerden temizlediler. Cudi Dağı'nda Sefine olarak bildiğimiz bölgeyi de teröristlerden temizlediler. İnşallah bir aksilik olmazsa bu Temmuz ayında oraya gideceğiz." dedi. Toplantıya Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.
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