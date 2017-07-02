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Şırnak ve Mardin'de yedi terörist öldürüldü!

Şırnak ve Mardin'de yedi terörist öldürüldü!.23071
  • Giriş : 02.07.2017 / 10:36:00

Terör örgütü PKK ile verilen mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. 2 ildeki operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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Bölücü terör örgütü PKK ile amansız bir mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak ve Mardin'de hainlere karşı operasyon düzenledi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak ve Mardin'deki operasyonlarda, 1'i sağ olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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