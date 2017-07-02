Şırnak ve Mardin'de yedi terörist öldürüldü!
Bölücü terör örgütü PKK ile amansız bir mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak ve Mardin'de hainlere karşı operasyon düzenledi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak ve Mardin'deki operasyonlarda, 1'i sağ olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
DİĞER HABERLER
Bir orman yangını daha! Bu kez Denizli!
Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Son günlerde peş peşe gelen orman yangını haberlerine bir yenisi
Elektronik cihaz yasağı kalkıyor mu?
Bir süredir 8 müslüman ülkeden ABD ve dünyanın çeşitli ülkelerine uygulanan elektronik cihaz yasağın
Sağlık Bakanlığı'ndan Manisa açıklaması
Sağlık Bakanlığı, Manisa'da yaşanan zehirlenme olayı ile ilgili açıklama yaptı.
İstanbul Sancaktepe'de soygun paniği
İstanbul Sancaktepe'de soygun yapamaya çalışan 4 kişi yakalandı.