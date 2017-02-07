Sırrı Sakık açıkladı! Görevden uzaklaştırıldı
Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Belediye Başkanı Yardımcısı Ömer Polat ile 5 belediye meclis üyesinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Sakık, isimleri de tek tek açıkladı.
Sırrı Sakık, “Bugün 6 belediye meclis üyesi arkadaşım görevden alındı. Allah biliyor ki üç yıldır birlikte yalnızca Ağrı’yı huzurun, hizmetin, hoşgörünün kenti yaptık” dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan belediye meclis üyelerinin Ömer Polat, Fehim Çetinkaya, Gülsüm Demir, Kutbettin Tosun, Murat Aydemir ve Burhan Taşdemir olduğu belirtildi.
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