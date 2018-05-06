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Sırrı Sakık tepkili: Bu ne yaman çelişki CHP

Sırrı Sakık tepkili: Bu ne yaman çelişki CHP.18793
  • Giriş : 06.05.2018 / 09:42:00

HDP'li Sırrı Sakık, CHP'li vekillerin Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

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Sepet Beşik

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş olurken, CHP'li 4 vekil bugün Demirtaş'ın serbest kalması yönünde paylaşımda bulundu.

Bu paylaşımların ardından HDP'den tepkiler geldi.

Bu isimlerden biri olan Sırrı Sakık, "Demirtaş’ın cezaevine girmesine birinci sebep sizsiniz.Her yerde devrimcilikten bahsedeceksiniz sonrada gidip hem ülkücülerle ittifak kuracaksınız hem de günah çıkarma seanslarıyla Kürtlerin ağzına bir parmak bal çalıp Demirtaş’a özgürlük isteyeceksiniz.Bu ne yaman çelişki CHP" ifadelerini kullandı.

Sakık'ın mesajı sosyal medyada tartışma yarattı.

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