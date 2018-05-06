Sırrı Sakık tepkili: Bu ne yaman çelişki CHP
24 Haziran seçimlerinde HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş olurken, CHP'li 4 vekil bugün Demirtaş'ın serbest kalması yönünde paylaşımda bulundu.
Bu paylaşımların ardından HDP'den tepkiler geldi.
Bu isimlerden biri olan Sırrı Sakık, "Demirtaş’ın cezaevine girmesine birinci sebep sizsiniz.Her yerde devrimcilikten bahsedeceksiniz sonrada gidip hem ülkücülerle ittifak kuracaksınız hem de günah çıkarma seanslarıyla Kürtlerin ağzına bir parmak bal çalıp Demirtaş’a özgürlük isteyeceksiniz.Bu ne yaman çelişki CHP" ifadelerini kullandı.
Sakık'ın mesajı sosyal medyada tartışma yarattı.
DİĞER HABERLER
'Kılıçdaroğlu, İnce'ye oy vermeyecek'
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu iddia ediyorum ki Muharrem İnce'ye oy vermeye
MHP'de adaylara FETÖ incelemesi
Milliyetçi Hareket Partisi'nde aday adayları başvuruları takibe alındı.
Bakan Albayrak'tan Afrin açıklaması
Enerji Bakanı Berat Albayrak, Afrin ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
HDP Genel Başkanı'nın pasaportuna el konuldu
Erdoğan: Önümüzde Münbiç var
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin önündeki süreçle ilgili açıklamada bulundu.
Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı.