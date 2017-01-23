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Sırrı Süreyya Önder mahkemeye ifade verdi

Sırrı Süreyya Önder mahkemeye ifade verdi.15423
  • Giriş : 23.01.2017 / 11:52:00

HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder mahkemeye ifade verdi.

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HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır'da 'terör örgütü propagandası'' yapmak suçundan açılan dava kapsamında mahkemeye ifade verdi. Sırrı Sürayya, Ankara Adliyesindeki ifadesinden sonra açıklama yapmadı.

Hakkında mahkemenin zorla getirme kararı bulunan Önder, avukatı Kenan Maçoğlu ile Ankara Adliyesine geldi. Diyarbakır'da "terör örgütü propagandası" suçundan hakkında açılan dava kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine talimatla ifade veren Önder, daha sonra adliyeden ayrıldı.

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