Sırrı Süreyya Önder mahkemeye ifade verdi
HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır'da 'terör örgütü propagandası'' yapmak suçundan açılan dava kapsamında mahkemeye ifade verdi. Sırrı Sürayya, Ankara Adliyesindeki ifadesinden sonra açıklama yapmadı.
Hakkında mahkemenin zorla getirme kararı bulunan Önder, avukatı Kenan Maçoğlu ile Ankara Adliyesine geldi. Diyarbakır'da "terör örgütü propagandası" suçundan hakkında açılan dava kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine talimatla ifade veren Önder, daha sonra adliyeden ayrıldı.
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