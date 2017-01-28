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Sisi de İsrail'i uyardı

Sisi de İsrail'i uyardı.12140
  • Giriş : 28.01.2017 / 11:11:00

Kudüs tartışmasına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi de katıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararı hakkında konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, bu durumun Ortadoğu'yu daha da karmaşık hale getireceğini belirtti.

Asvan kentinde iki gün sürecek gençlik konferansına katılan Sisi, bu etkinlikte yaptığı ve devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması tartışmalarıyla ilgili ilk kez değerlendirmede bulundu.

Sisi, "Bizler bu durumu uzun zamandır takip ediyoruz ve Ortadoğu'da barışın içinden çıkılmaz bir hal almasını istemiyoruz. Filistinlilere barışın getirilmesi bölgede bir dönüm noktasıdır" dedi.
ABD'li ve İsrailli yetkililere seslenen Sisi, "Büyükelçilik konusunda daha fazla bir şey söylemeyeceğim ama biz bir sonraki aşamada işlerin daha da sarpa sarmaması için çaba sarf ediyor ve bunda başarılı olmayı umuyoruz" diye konuştu.

ABD'de başkanlığı devralan Donald Trump, seçim sürecinde, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Trump, son olarak bir İsrail gazetesine yaptığı açıklamada da vaadini unutmadığını belirterek, "Ben verdiğim sözden vazgeçmeyen biriyim" ifadesini kullanmıştı.

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