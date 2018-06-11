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Şişli'de 3 halk otobüsü çarpıştı

Şişli'de 3 halk otobüsü çarpıştı.23653
  • Giriş : 11.06.2018 / 13:02:00
  • Güncelleme : 11.06.2018 / 13:02:42

İstanbul Şişli'de 3 özel halk otobüsünün çarpıştığı öğrenildi.

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İstanbul Şişli'de feci kaza. 3 özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 6 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

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