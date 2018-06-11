Şişli'de 3 halk otobüsü çarpıştı
İstanbul Şişli'de feci kaza. 3 özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada 6 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
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