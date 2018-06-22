Şişli'de itfaiye aracı devrildi: 2 kişi yaralı
İstanbul Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda devrilen itfaiye aracında sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
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