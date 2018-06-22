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Şişli'de itfaiye aracı devrildi: 2 kişi yaralı

Şişli'de itfaiye aracı devrildi: 2 kişi yaralı.20433
  • Giriş : 22.06.2018 / 16:55:00
  • Güncelleme : 22.06.2018 / 17:05:54

İstanbul Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda bir itfaiye aracı devrildi.

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Sepet Beşik

İstanbul Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda devrilen itfaiye aracında sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

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