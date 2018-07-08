Şişli'de tüm sokak ve caddeler tutuldu!
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe başta olmak üzere tüm sokak ve caddelerde genel asayiş uygulaması başlatıldı.
Şişli'de 15.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak olan genel asayiş uygulamasında, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de görev alacak. Genel asayiş uygulaması kapsamında, önceden belirlenen bazı iş yeri ve adresler ile tüm cadde ve sokaklarda didik didik arandı.
Aramalara "İra" isimli narkotik köpeği de katıldı. Yapılan aramalarda bir evin mutfak kısmında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
BİR YANDA OPERASYON BİR YANDA DÜĞÜN
Kuştepe'de polis ekipleri helikopter desteği ile adeta kuş uçurtmazken, bu sırada sokakta ise vatandaşlar davul zurna ile düğün yaptı. Yaşanan bu ilginç anlar kameralara yansıdı.
Habertürk
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