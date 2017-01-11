Facebook Twitter Rss

Sistem kapandı! Muayeneler durdu!

Sistem kapandı! Muayeneler durdu!.33310
  • Giriş : 11.01.2017 / 15:06:00

Medula sisteminde yaşanan sorun hastaları mağdur etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Sağlık Bakanlığı ile SGK arasındaki bağlantıyı sağlayan Medula sistemi kapatıldı. Saat 10.20 sıralarında kapatılan sistemin alt yapı güçlendirme ve yenileme çalışmaları kaynaklı olduğu öğrenildi.

SGK sistemin kapatılmasıyla ilgili ilgili kurumlara bilgi verdi. Bazı hastalar muayene olamadan evlerine dönmek zorunda kaldı. Mağduriyet yaşanmaması için acil vakalar ve diğer hastalara hizmet verilmeye çalışılıyor.

SGK tarafından yapılan açıklamada; "Kurumumuz alt yapı güçlendirme ve yenileme çalışmalarına esas teşkil etmek üzere Medula sistemimizde 11 Ocak 2017 tarihinde saat 10.20’den itibaren hizmet verilememektedir. En kısa zamanda sistem yeniden hizmet vermeye başlayacaktır. Hizmet verilemeyen süre zarfında manuel reçete ve manuel işlemlere izin verilecektir" denildi.

Demet Şener ile Kutluay mal paylaşıyor

Milli Savunma Bakanı'ndan Başika yorumu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kocaeli'nde tehlikeli gerginlik

Kocaeli'nde tehlikeli gerginlik

Kocaeli Üniversitesi'nde tehlikeli bir gerginlik yaşandı.

Çorum'da FETÖ'den 9 kişi daha tutuklandı!

Çorum'da FETÖ'den 9 kişi daha tutuklandı!

FETÖ soruşturması kapsamında Çorum'da bir operasyon gerçekleştirildi.

 

Rüzgar Çetin'in cezası artırıldı

Rüzgar Çetin'in cezası artırıldı

Ünlü Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'e mahkemeden şok.

Batman'da 15 kişiye FETÖ tutuklaması

Batman'da 15 kişiye FETÖ tutuklaması

FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyelerine Batman'da operasyon düzenlendi.

 

İsrail'le yeni dönem başlıyor!

İsrail'le yeni dönem başlıyor!

Normalleşen İsrail-Türkiye ilişkilerinde gelişme yaşanıyor.

İstanbul'da alarm! Yol kapatıldı

İstanbul'da alarm! Yol kapatıldı

İstanbul Kağıthane'de üst geçide bırakılan paket polisi alarma geçirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya