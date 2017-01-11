Sistem kapandı! Muayeneler durdu!
Sağlık Bakanlığı ile SGK arasındaki bağlantıyı sağlayan Medula sistemi kapatıldı. Saat 10.20 sıralarında kapatılan sistemin alt yapı güçlendirme ve yenileme çalışmaları kaynaklı olduğu öğrenildi.
SGK sistemin kapatılmasıyla ilgili ilgili kurumlara bilgi verdi. Bazı hastalar muayene olamadan evlerine dönmek zorunda kaldı. Mağduriyet yaşanmaması için acil vakalar ve diğer hastalara hizmet verilmeye çalışılıyor.
SGK tarafından yapılan açıklamada; "Kurumumuz alt yapı güçlendirme ve yenileme çalışmalarına esas teşkil etmek üzere Medula sistemimizde 11 Ocak 2017 tarihinde saat 10.20’den itibaren hizmet verilememektedir. En kısa zamanda sistem yeniden hizmet vermeye başlayacaktır. Hizmet verilemeyen süre zarfında manuel reçete ve manuel işlemlere izin verilecektir" denildi.
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