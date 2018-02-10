SİT alanında kazı yapan defineciler yakalandı!
Define bularak kısa yoldan zengin olma hayalleriyle kazı yapmaya başlayan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Pamukova Akçakaya Mahallesi’nde ikinci derece SİT alanında define bulma umuduyla kazı yapan 6 kişi jandarmanın baskını ile yakalandı. Jandarma 6 kişiyi gözaltına alırken, kazıda kullandıkları malzemelere ve kazı sırasında çıkarılan küp parçalarına el koydu. Jandarmadaki işlemlerin H.A., Ö.A., G.A., Y.A., G.A. ve S.Ö. adliyeye sevk edildi.
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