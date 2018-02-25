Sivas'ta bir baba, tartıştığı oğlunu öldürdü!
Sivas'ta ikamet eden 6 çocuk babası emekli A.T.K. (63) ile oğlu İ.K. (28) arasında çıkan tartışmada evlat kanı döküldü.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle baba A.T.K, ruhsatlı tabancasıyla oğlu İ.K'yı başından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.K'nın öldüğünü belirledi.
Baba A.T.K, polise teslim oldu. Ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.
İ.K'nın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
TRT
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