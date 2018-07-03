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Sivas'ta feci kaza! Aracın içine kimse bakamadı

Sivas'ta feci kaza! Aracın içine kimse bakamadı.31555
  • Giriş : 03.07.2018 / 16:07:00

Sivas'ın İmranlı ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldiği öğrenildi.

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada alec alan otomobilin içinde bulunan 1'i çocuk, 4 kişinin araç içerisinde, 1 kişinin ise hastaneye kaldırılırken öldüğü öğrenildi.

Diğer araçtan yaralı olarak çıkarılan aynı aileden Saliha, Hamza, Güldenaz ve Muhammed (12) ve Ebubekir Aydemir (8) ambulanslarla Sivas kent merkezindeki Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

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