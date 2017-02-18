Sivas'ta FETÖ'den 2 polis daha tutuklandı
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Sivas'ta düzenlenen operasyonda 2 polisin daha tutuklandığı öğrenildi. Örgütün emniyet ayağına yapılan operasyonlarda sadece Sivas'ta bu güne kadar 52 polis tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile Sivas Emniyet Müdürlüğü ve Sivas Polis Meslek Yüksekokulundaki görevlerinden uzaklaştırılan emniyet müdürü ve emniyet amirlerine yönelik 27 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas merkezli olarak Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kütahya, Kayseri, Konya, Samsun, Kahramanmaraş, Erzincan, Isparta, Kırıkkale, Yozgat, Bursa ve Muğla'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 76 eski polis düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından daha önce adliyeye sevk edilen 50 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 24 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 polis daha adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Ö.U. ve M.Ş.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda tutuklu polis sayısı 52'ye yükseldi. Firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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