Facebook Twitter Rss

Sivas'ta FETÖ evlerine baskın düzenlendi

Sivas'ta FETÖ evlerine baskın düzenlendi.14171
  • Giriş : 03.03.2018 / 12:41:00

Sivas'ta FETÖ ile bağlantılı evlere operasyon düzenlendiği bildirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı oldukları iddia edilen isimlere yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 14 kişiden 3'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması  kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve  İstihbarat şubeleri ekiplerince örgütün 4 hücre evine düzenlenen operasyonda  gözaltına alınan 3 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  Böylece operasyon kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi. Sivas'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün hücre  evlerine 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 11'i üniversite öğrencisi 14 zanlı  gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklanmış, biri adli  kontrol şartı, biri ise ev hapsi cezasıyla serbest bırakılmıştı.

TÜRKİYE

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem!

TSK'dan açıklama geldi: 924 hedef imha edildi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aşiret yüzlerce araçla geldi

Aşiret yüzlerce araçla geldi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Abusultan Baggara aşireti Mehmetçik'e desteğe gitti.

Ambulans kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı var

Ambulans kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı var

Iğdır'dan Kars'a hasta götüren ambulansın kaza yaptığı öğrenildi.

 

TSK'dan açıklama geldi: 924 hedef imha edildi

TSK'dan açıklama geldi: 924 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

Afrin için sınıra askeri sevkiyat!

Afrin için sınıra askeri sevkiyat!

Afrin operasyonu için Hatay'a askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar!

Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya