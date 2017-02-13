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Sivas'ta FETÖ operasyonu: 5 kişi gözaltında

Sivas'ta FETÖ operasyonu: 5 kişi gözaltında.14171
  • Giriş : 13.02.2017 / 14:11:00

FETÖ soruşturması kapsamında Sivas'ta örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında devletin kurum ve kuruluşlarına sızan örgüt üyeleri tek tek temizleniyor. Sivas'ın Suşehri ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 kişinin gözlatına alındığı bildirildi.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, öğretmen ve sağlık personeli olan M.Ş., G.Ş., M.Ö., F.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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