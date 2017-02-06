Sivas'ta otobüs devrildi: 1 ölü
Korkunç kaza Sivas'ın Akıncılar ilçesi yakınlarında yaşandı. Bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemeler göre 1 kişi hayatını kaybederken 40 civarında yaralının olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Tokat istikametinden Erzincan istikametine giden Nejdet Kurt, yönetimindeki 34 BD 3535 plakalı otobüs, Akıncılar ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
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