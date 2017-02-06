Facebook Twitter Rss

Sivas'ta otobüs devrildi: 1 ölü

Sivas'ta otobüs devrildi: 1 ölü.14254
  • Giriş : 06.02.2017 / 09:02:00
  • Güncelleme : 06.02.2017 / 09:03:13

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrildiği öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Korkunç kaza Sivas'ın Akıncılar ilçesi yakınlarında yaşandı. Bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemeler göre 1 kişi hayatını kaybederken 40 civarında yaralının olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Tokat istikametinden Erzincan istikametine giden  Nejdet Kurt, yönetimindeki 34 BD 3535 plakalı otobüs, Akıncılar ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

Büyükanneler için imzalar atılıyor

Meteoroloji uyardı! Kar geliyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ege Denizi'nde 4.2'lik bir deprem daha

Ege Denizi'nde 4.2'lik bir deprem daha

Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

TSK'dan flaş Fırat Kalkanı açıklaması

TSK'dan flaş Fırat Kalkanı açıklaması

Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi.

 

Genelkurmay Başkanı sınırda!

Genelkurmay Başkanı sınırda!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırına geldi.

DEAŞ'a dev operasyon: Gözaltılar var

DEAŞ'a dev operasyon: Gözaltılar var

Konya'da yuvalanan terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

 

Seçmenin yüzde 85'i sandığa gidecek!

Seçmenin yüzde 85'i sandığa gidecek!

Gerçekleştirilecek referandum ile ilgili yapılan anketin sonuçları açıklandı.

Danıştay saldırısında FETÖ izi

Danıştay saldırısında FETÖ izi

Danıştay saldırısının altından da Fethullahçı Terör Örgütü çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya