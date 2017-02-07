Sivas'ta TIR'la servis aracı çarpıştı: 19 yaralı
Sivas'ta TIR ile çarşışan minibüsün içinde bulunan öğretmen, öğrenci ve kamu çalışanları yaralandı. Bazı yaralıların sıkışması üzerine itfaiye ekipleri devreye girdi. Kazanın sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi donucu yaşandığı öğrenildi.
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