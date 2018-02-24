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Sivas'taki feci kazada 3 kişi can verdi

Sivas'taki feci kazada 3 kişi can verdi.17085
  • Giriş : 24.02.2018 / 13:13:00

Sivas'ın Yıldız beldesinde feci bir kaza meydana geldiği öğrenildi.

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Sivas'ın Yıldız beldesine doğru ilerleyen sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin Olukman Köyü yakınlarında Alahacılı Deresi yatağındaki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan İbrahim Güler, Osman Aktaş ve Fatih Danış, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Cesetlerden biri, kaza yerinin yaklaşık 150 metre uzağında, dereden jandarma ve UMKE ekiplerince çıkarıldı.

UMKE ekipleri, araçta başka kişiler olabileceği ihtimali üzerine bir süre dere yatağında arama çalışması yaptı.

Kaza yerine gelen Güler, Aktaş ve Danış'ın yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeler, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morguna konuldu.

NTV

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