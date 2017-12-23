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Beşiktaş 3 puan için sahada! Maçta 2 gol

Beşiktaş 3 puan için sahada! Maçta 2 gol.17626
  • Giriş : 23.12.2017 / 17:11:00
  • Güncelleme : 23.12.2017 / 17:10:13

Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın ilk 11'i açıklandı.

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Avrupa'da yoluna devam eden ve şampiyonluk yarışından da kopmayan Beşiktaş, Sivasspor karşısında 3 puanın peşinde.

-CANLI SKOR-

Sivasspor: 1

Beşiktaş: 1

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