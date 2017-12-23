Beşiktaş 3 puan için sahada! Maçta 2 gol
Avrupa'da yoluna devam eden ve şampiyonluk yarışından da kopmayan Beşiktaş, Sivasspor karşısında 3 puanın peşinde.
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Sivasspor: 1
Beşiktaş: 1
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