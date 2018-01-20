Sivilleri canlı kalkan yaptılar!
Afrin'deki "Zeytin Dalı" operasyonu ile ilgili TSK önemli bir ayrıntıyı paylaştı.
TSK harekatın başladığını duyurmasından kısa bir süre sonar iki ayrı açıklama daha yaparak DEAŞ hedeflerinin de vurulduğunu, harekatın başlamasıyla birlikte PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başladığını duyurdu. İstihbarat birimleri de terör örgütlerinin, vurulan teröristleri sivil halktanmış gibi göstermeye çalıştığı bilgisine de ulaşıldığını vurguladı.
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