Siyah-Beyazlılar aradığı golcüyü buldu!
Gol yollarına çözüm arayan Beşiktaş, arayışlarını sürdürüyor.
Siyah beyazlılar, Sporting Lizbon'la sözleşmesini fesh eden Hollandalı golcü için girişimlere başladı. Yıllık 4 milyon euro ücret ve 4 milyon Euro da imza parası önerilen 29 yaşındaki yıldız, geçen sezon 49 maçta 34 gol ve 4 asist kaydetti.
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