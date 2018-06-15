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Siyah-Beyazlılar aradığı golcüyü buldu!

Siyah-Beyazlılar aradığı golcüyü buldu!.18681
  • Giriş : 15.06.2018 / 08:31:00

Forvet arayışını sürdüren Beşiktaş, aradığı golcüyü Portekiz'de buldu.

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Sepet Beşik

Gol yollarına çözüm arayan Beşiktaş, arayışlarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılar, Sporting Lizbon'la sözleşmesini fesh eden Hollandalı golcü için girişimlere başladı. Yıllık 4 milyon euro ücret ve 4 milyon Euro da imza parası önerilen 29 yaşındaki yıldız, geçen sezon 49 maçta 34 gol ve 4 asist kaydetti. 

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