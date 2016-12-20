Kar yağışı altında oynanan maçta kazanan yok
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.
Bolu Atatürk Stadı'nda yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Beşiktaş, karşılaşmanın 60. dakikasında Kerim Frei'nin golüyle Boluspor karşısında 1-0 öne geçti. Bu gole ev sahibi takımın cevabı 75. dakikada Özgür Özkaya ile oldu. Kazanılan frikik vuruşunda topun başına geçen Özgür'ün şutunda baraja çarpan top kaleci Tolga Zengin'i yanıltınca top ağlara gitti. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Grupta oynadığı üçüncü maçtan beraberlikle ayrılan siyah beyazlı takım, puanını 7'ye çıkardı. Ev sahibi Boluspor'da puanını 4'e çıkarttı.
LİGTV
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