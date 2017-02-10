Siyah-Beyazlılar Van Persie'yi dava etti!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Vodafone Arena'da karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolcuların mücadele içerisinde yaşadığı gerginlikler ses getirmeye devam ediyor. Son olarak Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie'yi dava etti.
PFDK'nın açıkladığı kararlar sonrasında siyah beyazlı kulüpten bir atak daha geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin Van Persie hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.
Dilekçede; Şüphelinin müvekkilimiz derneğe, futbolcularına, taraftarlarına ve müsabakayı takip eden kişilere karşı sarf etmiş olduğu hareketler nedeniyle cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılması, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz" ifadeleri kullanıldı.
DİĞER HABERLER
Beşiktaş, Karabük deplasmanında kayıp!
Beşiktaş, kupaya veda ettikten sonra bir kötü sonuç daha aldı.
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım talimatı verdi!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Moussa Sow için harekete geçti.
Beşiktaş yönetimi: Bize verilen cezalar fazla
Dev derbide çıkan olaylara gelen cezalar Beşiktaş yönetimini kızdırdı.
Persie: Oğuzhan'a tavla öğreteceğim!
Olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan sorunlar bitti, sular duruldu.
İtalya'dan Beşiktaş'a yolsuzluk suçlaması
İtalya'dan Beşiktaş'a gelen şok bir suçlama futbol camiasına bomba gibi düştü.