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Siyah-Beyazlılar Van Persie'yi dava etti!

Siyah-Beyazlılar Van Persie'yi dava etti!.34668
  • Giriş : 10.02.2017 / 20:17:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele ses getirmeye devam ediyor.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Vodafone Arena'da karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolcuların mücadele içerisinde yaşadığı gerginlikler ses getirmeye devam ediyor. Son olarak Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin Van Persie'yi dava etti.

PFDK'nın açıkladığı kararlar sonrasında siyah beyazlı kulüpten bir atak daha geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin Van Persie hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Dilekçede; Şüphelinin müvekkilimiz derneğe, futbolcularına, taraftarlarına ve müsabakayı takip eden kişilere karşı sarf etmiş olduğu hareketler nedeniyle cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılması, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz" ifadeleri kullanıldı.

 

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