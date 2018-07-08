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Siyah beyazlılardan farklı prova: 4-1

Siyah beyazlılardan farklı prova: 4-1.22389
  • Giriş : 08.07.2018 / 18:45:00

Yeni sezona Slovakya'da hazırlanan Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan ekiplerinden Gyirmot'u farklı mağlup etti.

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Sepet Beşik

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarını sürdürdüğü Slovakya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Gyirmot'u 4-1 mağlup etti.

Beşiktaş, sahaya Ersin Destanoğlu, Matej Mitrovic, Gary Medel, Caner Erkin, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Vagner Love ve Cyle Larin 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Beşiktaş Vagner Love'un golüyle öne geçti. 40. dakikada Ryan Babel'le penaltı atışından yararlanamayan Beşiktaş devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarının 49. dakikasında Oğuzhan Özyakup, 70. dakikada Vagner Love, 72. dakikada Ryan Babel'in golleriyle Beşiktaş skoru 4-0'a getirdi. Macar ekibi Gyirmot karşılaşmanın uzatma dakikalarında Roland Horvath ile bir gol bularak skoru 4-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş yeni sezon öncesi çıktığı ikinci hazırlık maçından 4-1'lik galibiyetle ayrılmış oldu.

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